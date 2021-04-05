Под Курском горел кирпичный дом

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метра Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

4 апреля в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом двухэтажном кирпичном доме в СНТ «Сосенки» Курского района. На место происшествия выехали пожарные четырех пожарно-спасательных частей, сотрудники полиции, работники газовой службы и электрических сетей, медики скорой помощи.

Пожар локализовали в 11:14, ликвидировали полностью в 11:17. В результате пожара в доме площадью 200 квадратов сгорела комната на втором этаже и часть кровли. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метра.

Пожар тушили 56 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 23 человека и пять единиц техники. Ущерб и причина возгорания устанавливаются.