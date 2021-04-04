В рамках проекта "Кино в театре" курянам показали драму о пеликанах

Драмтеатр был почти полон Фото: Светлана ВОЛКОВА

1 апреля – Международный День птиц. Этому празднику было посвящено мероприятие проекта «Кино в театре», которое прошло в драмтеатре имени А.С. Пушкина 4 апреля. Перед кинопоказом паблик «Птицы города Курска» и Центрально-Черноземный заповедник имени профессора В. В. Алехина представили фотовыставку о курских пернатых. А приключенческий фильм «Мой друг мистер Персиваль», сюжет которого разворачивается на фоне экзотического австралийского побережья, поведал о дружбе мальчика и пеликана.

С фотоэкспозицией гостей проекта познакомил один из основателей паблика «Птицы города Курска», член Союза охраны птиц России Павел Кудрин.

В фойе развернулась фотовыставка о пернатых Фото: Светлана ВОЛКОВА

- В Курске тоже однажды был замечен пеликан, - говорит Павел Волемирович. – Как этот несчастный, отбившийся от стаи, оказался в нашем краю, осталось загадкой. Но сфотографировать его, к сожалению, очевидцы не смогли: случайная встреча состоялась еще в 90-х годах, когда не было цифровых камер.

На сцене драмтеатра перед зрителями выступил образцовый ансамбль эстрадного танца «Хамелеон» из городского культурного центра «Лира» с хореографическим номером «Деревенские забавы». Это стилизованный танцевальный номер по мотивам народного фольклора.

Перед кинопоказом паблик «Птицы города Курска» и Центрально-Черноземный заповедник имени профессора В. В. Алехина представили фотовыставку Фото: Светлана ВОЛКОВА

А вот несколько интересных фактов о фильме «Мой друг мистер Персиваль». При выборе мест для съемок его создателям пришлось учитывать одно необычное условие – близость к гнездованию пеликанов. Для фильма было выращено пять птиц, у каждой из которых с возрастом проявился свой характер. Именно по особому нраву и выбрали птицу на роль мистера Персиваля. Для того, чтобы исполнителя главной роли актера Финна Литтла пеликаны стали воспринимать как часть своей стаи, он начал общаться с птенцами, когда им было всего шесть недель. В результате между мальчиком и пернатыми возникла настоящая дружба.

Следующее мероприятие в рамках проекта "Кино в театре" пройдет 25 апреля.