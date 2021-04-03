За последние сутки ковид подтвердился у 94 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1142 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 8:30 3 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 34 295 (+94) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1142 человека, на ИВЛ – 116 (9 – инвазивная, 107 – неинвазивная). Всего выписано 31 076 (+103) пациентов.

На сегодняшний день скончались 588 (+5; мужчина 66, 68, 79, 79 лет, женщина 21 год) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.