В курских торговых центрах открылись пункты по вакцинации

Вакцинация проводится бесплатно и добровольно Фото: Из архива "КП"

В торговых центрах «МегаГРИНН» (2-й этаж) и Central Park (3-й этаж) открылись пункты вакцинации от коронавируса. Они работают с 13:00 до 19:00 ежедневно. В них находятся врач-терапевт, администратор и медицинская сестра.

Гражданам, которые хотят пройти вакцинацию, дожны иметь при себе паспорт и СНИЛС. Привитые первым компонентом в торговых центрах для прохождения второго этапа будут приглашаться на прививку в этот же пункт. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

«Прививают бригады городских больниц №1 и №4. Сегодня уже в первый час работы в «МегаГРИННе» вакцинировали 20 человек», – рассказал главный врач Курского областного клинического кожвендиспансера Михаил Лукашов.

Сейчас в Курской области работают 39 прививочных пунктов, 5 передвижных комплексов, сформировано 102 мобильные бригады, вакцинация проводится и в 372 фельдшерско-акушерских пунктах.