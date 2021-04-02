В летних лагерях Курской области отдохнут более 37 тысяч ребят

Учреждения готовятся к работе с учетом требований санитарного законодательства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Планируется, что в этом году в 366 оздоровительных организациях отдохнут более 37 тысяч детей, проведут 50 профильных смен гражданско-патриотической, добровольческой, спортивной и творческой направленности.

В летний период в области откроются 19 загородных оздоровительных лагерей, пять санаториев, 301 лагерь с дневным пребыванием детей и 41 лагерь труда и отдыха.

Учреждения готовятся к работе с учетом требований санитарного законодательства, приняты меры по профилактике новой коронавирусной инфекции. Лагеря и санатории оборудованы обеззараживателями воздуха, бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами, персонал сдает анализы на COVID-19.

«Заполняемость оздоровительных учреждений составит 75%, в прошлом году было всего лишь 50%. Особое внимание – персоналу: надеемся, что большинство заблаговременно решит сделать прививки и получит надежную иммунную защиту, это позволит им обезопасить и себя, и окружающих от коронавирусной инфекции. Кроме того, перед началом каждой смены будем проводить обязательное тестирование на COVID-19 всего персонала лагеря», - отметил замгубернатора Юрий Князев.