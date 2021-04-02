В Курске проходит месячник по благоустройству

Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за чистоту и порядок Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курске стартовал месячник по благоустройству. Управляющие компании наводят порядок на придомовых территориях, а также на улицах и общественных пространствах. Ежедневно на улицах Курска трудятся сотрудники служб, отвечающих за чистоту и порядок.

Уже навели порядок на общественной территории на улице Дейнеки. Вывезли более пяти кубометров мусора. Бригады ведут уборку вдоль дорог, на газонах и остановках в Сеймском округе, Северо-западном и Юго-западном микрорайонах. За неделю рабочие собирают около шести кубометров бытового мусора, вывозят 30-40 кубов смета с дорог.

В Центральном и Железнодорожном округах подметально-уборочные машины в день собирают порядка 90 кубов смета. Это не считая грейдеров, тракторных щеток, которые ежедневно делают по 15 рейсов, собирая примерно 45 кубов мусора. Также дорожники за день вывозят с улиц двух округов более пяти кубометров бытовых отходов.