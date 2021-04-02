Курян из отдаленных сел на вакцинацию привозят волонтеры

Автоволонтеры приходят на помощь не только в Курске Фото: Из архива "КП"

Автоволонтеры проекта «Народная скорая помощь» в период пандемии оказывают курянам неоценимую помощь. Они доставляют медработников к больным на дом, а также привозят бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом.

Ребята начали работать в ноябре 2020 года и действует в рамках Всероссийской акции ОНФ #МЫВМЕСТЕ. В проекте принимают участие около 50 человек.

Автоволонтеры приходят на помощь не только в Курске. «Народная скорая помощь» работает в Поныровском, Золотухинском и Фатежском районах.

Сейчас автоволонтеры доставляют жителей из отдаленных населенных пунктов и маломобильных граждан на вакцинацию от коронавируса.

Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий отметил, что волонтерское движение выдержало проверку пандемией.

«Помощь пришла в самый нужный момент. К примеру, автоволонтеры за пять месяцев совершили уже более десяти тысяч выездов», - отметил замгубернатора.