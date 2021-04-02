Курян из отдаленных сел на вакцинацию привозят волонтеры

Автоволонтеры приходят на помощь не только в Курске
Фото: Из архива "КП"
Автоволонтеры проекта «Народная скорая помощь» в период пандемии оказывают курянам неоценимую помощь. Они доставляют медработников к больным на дом, а также привозят бесплатные лекарства амбулаторным пациентам с коронавирусом.
Ребята начали работать в ноябре 2020 года и действует в рамках Всероссийской акции ОНФ #МЫВМЕСТЕ. В проекте принимают участие около 50 человек.
Автоволонтеры приходят на помощь не только в Курске. «Народная скорая помощь» работает в Поныровском, Золотухинском и Фатежском районах.
Сейчас автоволонтеры доставляют жителей из отдаленных населенных пунктов и маломобильных граждан на вакцинацию от коронавируса.
Заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий отметил, что волонтерское движение выдержало проверку пандемией.
«Помощь пришла в самый нужный момент. К примеру, автоволонтеры за пять месяцев совершили уже более десяти тысяч выездов», - отметил замгубернатора.