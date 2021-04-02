Курская улица Бойцов 9-й дивизии станет четырехполосной

Завершить работы планируется до конца этого года

В Курске на улице Бойцов 9-й дивизии начались активные дорожные работы в рамках нацпроекта БКАД. Проезжую часть от улицы Звездной до 50 лет Октября расширяют до четырех полос. Протяженность участка составляет 600 метров.

Сейчас подрядчики сносят дома от 1-го Аэродромного переулка до улицы 50 лет Октября, вырубают деревья и кустарники, переносят коммуникации. Курян просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. На период проведения реконструкции автодороги пешеходам рекомендуют ходить по тротуару, расположенному со стороны многоэтажек.

Чтобы не создавать неудобств жителям, работы по реконструкции пройдут в два этапа. Сначала выполнят устройство полос со стороны частного сектора, затем дорожники приступят к реконструкции второй части объекта.

Между полосами обустроят разделительную зону с островками безопасности на пешеходных переходах. Планируют строительство и велосипедной дорожки. По обе стороны от проезжей части обустроят тротуары, разобьют газоны. Завершить работы планируется до конца этого года.