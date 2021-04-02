93 человека заболели коронавирусом в Курской области

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1215 человек
Фото: из архива "КП"
По данным оперативного штаба на 8:30 2 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 34 201 (+93) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1215 человек, на ИВЛ – 108 (12 – инвазивная, 96 – неинвазивная).
Всего выписали 30 973 (+104) пациентов. На сегодняшний день скончались 583 (+4; мужчина 60 лет, женщины 68, 71, 83 года) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +42
Курский +9
Медвенский +8
г. Железногорск +8
Пристенский +5
Беловский +4
г. Суджа +4
Поныровский +3
Суджанский +3
г. Обоянь +2
Железногорский +2
Обоянский +1
Октябрьский +1
Советский +1.