93 человека заболели коронавирусом в Курской области

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1215 человек Фото: из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 8:30 2 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 34 201 (+93) подтвержденный случай заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1215 человек, на ИВЛ – 108 (12 – инвазивная, 96 – неинвазивная).

Всего выписали 30 973 (+104) пациентов. На сегодняшний день скончались 583 (+4; мужчина 60 лет, женщины 68, 71, 83 года) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +42

Курский +9

Медвенский +8

г. Железногорск +8

Пристенский +5

Беловский +4

г. Суджа +4

Поныровский +3

Суджанский +3

г. Обоянь +2

Железногорский +2

Обоянский +1

Октябрьский +1

Советский +1.