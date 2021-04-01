В пруду под Курском утонул 70-летний мужчина

Тело погибшего на поверхность подняли водолазы Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

1 апреля в 17:25 Службу спасения поступило сообщение о том, что в пруду у села Веретенино Железногорского района утонул 70-летний мужчина.

На место происшествия выехала аварийно-спасательная служба Курской области, сотрудники полиции, работники скорой медицинской помощи.

Тело погибшего на поверхность подняли водолазы. В операции принимали участие десять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС три человека и одна единица техники.