Куряне перевели липовым брокерам более 2,5 миллионов рублей

Курянин внес почти два миллиона рублей на свой биржевой счет Фото: Яна ШЕЛЕСТ

40-летнему жителю Курска позвонил неизвестный и представился сотрудником брокерской фирмы. Мужчина предложил стать инвестором компании, что позволит иметь стабильный доход.

Под руководством «наставника» курянин зарегистрировался на сайте и внес средства на личный счет. На следующий день его электронный кошелек пополнился. Поверив, что схема работает, заявитель оформил в банке кредит, добавил свои сбережения и внес почти два миллиона рублей на свой биржевой счет.

Как только «начинающий трейдер» решил вывести крупную сумму, помощники стали этому препятствовать. Ему сообщали о необходимости дополнительно внести новые суммы. В результате, курянину снять «прибыль» так и не удалось.

25-летнюю курянку «развели» по аналогичной схеме. Надеясь заработать крупную сумму, женщина перевела неизвестным 532 тысячи рублей. Девушка оформляла займы и перечисляла деньги. Через некоторое время она услышала, что так могут действовать мошенники. Курянка попыталась вывести вложенные средства со счета, но сделать это уже не удалось.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Полицейские призывают граждан не переводить деньги по просьбам неизвестных, остерегаться сомнительных предложений о заработке на бирже.