Курян приглашают принять участие в конкурсе «Открытка Победы»

Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Музей Победы и «Почта России» запустили всероссийский конкурс рисунков «Открытка Победы». Все желающие могут нарисовать поздравительную открытку к 9 мая. Участие в конкурсе смогут принять и дети, и взрослые.

Все рисунки станут частью онлайн-выставки Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте. Интернет-пользователи смогут выбрать понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте со своим текстом близким, друзьям и коллегам.

Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток. Наборы таких коллекционных открыток победителям пришлет «Почта России».

Заявки на конкурс принимаются до 26 апреля. Открытка может быть выполнена в любой технике (масло, акварель, тушь, карандаши, мелки, гуашь, коллаж, компьютерная графика).

Конкурс пройдет проведут в четырех возрастных категориях: среди школьников 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет, а также среди взрослых (старше 18 лет). Онлайн-выставка работ откроется 27 апреля, итоги конкурса подведут 12 мая.