Курских призывников вакцинируют от коронавируса

Во время призывной кампании будут проводиться мероприятия по профилактике коронавируса Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 апреля в Курской области стартовал призыв. Весной в армию отправятся 1,5 тысячи курян. В основном наши ребята будут служить в Западном военном округе.

Во время призывной кампании будут проводиться мероприятия по профилактике коронавируса: термометрия, медосмотр и тестирование призывников, дезинфекция помещений.

В этом году юноши пройдут вакцинацию за три недели до отправки в войска. Сотрудники, задействованные в призывной кампании, провакцинированы полностью.