Курский рецидивист жестоко расправился со своей знакомой

фото: пресс-служба Золотухинского суда

В ночь с 15 на 16 декабря 2016 года ранее судимый житель Золотухинского района находился в доме у своей знакомой в поселке Солнечном. Пара поссорилась, мужчина решил убить женщину, которая была сильно пьяна.

Неустановленным тупым предметом он ударил ее по голове, а потом нанес 24 ранения колюще-режущем предметом в область жизненно важных органов. Убедившись, что потерпевшая умерла, подсудимый скрылся с места происшествия.

На суде злоумышленник с предъявленным обвинением не согласился, вину не признал, указав, что не имеет отношения к преступлению. Несмотря на это, вина подсудимого полностью подтверждалась совокупностью исследованных в ходе следствия доказательств.

Суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства его совершения, данные о личности подсудимого, цели и мотивы его действий, способ совершения преступления. И решил, что подсудимый представляет опасность для общества. Злоумышленник проведет в колонии строгого режима 12 лет.