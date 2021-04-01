В Курской области за сутки произошло 22 пожара

Наибольшая площадь горения сухой растительности зарегистрирована в Глушковском районе Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

За минувшие сутки на территории Курской области произошло 22 пожара, из них 16 раз горела сухая трава, один раз – камыш, три раза – мусор. В двух случаях горели надворные постройки. Погибших, пострадавших на пожарах не зарегистрировано.

Наибольшее количество выездов на тушение сухой травы и мусора зарегистрировано во Льгове (3), Суджанском (3) и Курском (3) районах. Наибольшая площадь горения сухой растительности зафиксирована в Глушковском районе, площадь составила 1200 квадратных метров.

Сотрудники отделов надзорной деятельности и профилактической работы составили один протокол в отношении жителя Медвенского района, который сжигал траву и мусор с нарушением требований пожарной безопасности. В Курске составили пять административных материалов.

За сутки в районах области провели 47 контролируемых отжигов травы и 14 отжигов порубочных остатков.