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Общество1 апреля 2021 14:30

В Курской области начался сезон навигации

Завершится он 1 декабря
Яна ШЕЛЕСТ
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На моторных лодках можно будет плавать с 10 июня

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 апреля в Курской области стартовал сезон навигации для плавания на безмоторных маломерных судах. На моторных лодках можно будет плавать с 10 июня. Завершится навигационный сезон 1 декабря.

Обязательной регистрации подлежат маломерные суда мощностью более десяти лошадиных сил и весом более 200 килограмм. Для регистрации необходимо обратиться в ГИМС Главного управления, специалисты проведут техосмотр маломерного судна, проверят его комплектацию.