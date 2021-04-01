Коронавирус унес жизни еще пятерых курян

Выписали 30 869 пациентов, в том числе 97 – за последние сутки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области за сутки от тяжелой ковидной пневмонии скончались пятеро курян – мужчины 63, 68 лет и женщины 62,79, 79 лет, сообщили в оперштабе.

На утро 1 апреля в регионе зарегистрировано 34 108 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 94 человека заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 239 человек, на искусственной вентиляции легких – 123. Выписали 30 869 пациентов, в том числе 97 – за последние сутки.