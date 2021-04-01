94 курянина заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 239 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 1 апреля в Курской области зарегистрировано 34 108 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 94 человека заболели за последние сутки.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 239 человек, на искусственной вентиляции легких – 123.

Выздоровели 30 869 пациентов, в том числе 97 – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 579 (+5; мужчины 63, 68 лет, женщины 62, 79, 79 лет) человек.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +38

Советский +12

г. Льгов +9

Поныровский +6

Курский +5

Хомутовский +5

Глушковский +4

Льговский +4

г. Рыльск +4

Железногорский +2

Горшеченский +1

Золотухинский +1

Курчатовский +1

Рыльский +1

Фатежский +1.