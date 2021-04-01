94 курянина заболели коронавирусом за последние сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 239 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 1 апреля в Курской области зарегистрировано 34 108 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. 94 человека заболели за последние сутки.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 1 239 человек, на искусственной вентиляции легких – 123.
Выздоровели 30 869 пациентов, в том числе 97 – за последние сутки. На сегодняшний день скончались 579 (+5; мужчины 63, 68 лет, женщины 62, 79, 79 лет) человек.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +38
Советский +12
г. Льгов +9
Поныровский +6
Курский +5
Хомутовский +5
Глушковский +4
Льговский +4
г. Рыльск +4
Железногорский +2
Горшеченский +1
Золотухинский +1
Курчатовский +1
Рыльский +1
Фатежский +1.