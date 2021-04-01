В Курске от коронавируса вакцинируют водителей маршруток

Перед прививкой водителей осматривают медики

Сегодня, 1 апреля проходит выездная вакцинация водителей в «Обществе частных перевозчиков». Подобные мероприятия врачи шестой городской больницы проводят с января. Сегодня прививки сделают 40 курянам. Перед прививкой водителей осматривают медики.

Выездная вакцинация уже прошла в Обществе слепых, аэропорту, железнодорожном техникуме, на «Электроагрегате». Выезд медиков в организацию помогает сэкономить время и охватить большее число желающих привиться.

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Курской области стартовала 25 января. Первым компонентом уже привито 65 275 курян, завершили вакцинацию 49 266 человек.