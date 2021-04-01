Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика1 апреля 2021 10:40

Алексей Петухов возглавит курский комитет по физкультуре и спорту

Алексей Спиридонов переходит на другую работу
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий

Алексей Спиридонов переходит на другую работу

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

12 апреля с поста председателя регионального комитета по физической культуре и спорту по собственному желанию уходит Алексей Спиридонов. Он переходит на новое место работы.

С 13 апреля комитет возглавит Алексей Петухов - известный российский лыжник, бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпион мира 2013 года, заслуженный мастер спорта России.

С ноября 2019 года Алексей Петухов возглавляет курскую спортивную школу зимних видов спорта «Арена».