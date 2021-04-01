В Курске на выходных пройдут антиалкогольные рейды

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В выходные в Курске и ряде районов области сотрудники ГИБДД проведут антиалкогольные рейды. Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части УМВД России по Курской области 102. Телефон дежурной части Отдельного Батальона ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

Управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления ТС на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит нетрезвому водителю уголовной ответственностью.