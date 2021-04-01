В Курске на Ипподромной загорелся особняк

В кирпичном доме размером 10 х 15 метров огонь повредил чердак, потолочное перекрытие, отделку фасада Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

1 апреля в 07:53 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании в двухэтажном жилом доме на улице Ипподромной в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасатели шести частей, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей, медики скорой помощи.

В результате пожара в кирпичном доме размером 10 х 15 метров огонь повредил чердак, потолочное перекрытие, отделку фасада.

Пожар тушили 56 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС 24 человека и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.