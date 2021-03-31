Два курянина похитили 42-летнюю женщину

По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Щигровский следственный отдел СУ СК по Курской области предъявил обвинение двум щигровцам в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ — «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

27 марта 2021 года вечером 33-летний обвиняемый со своим 37-летним знакомым распивали спиртное в деревне 1-ый Патепник. Затем собутыльники, применяя физическую силу, принудительно посадили 42-летнюю женщину на заднее сиденье автомобиля ВАЗ-2106.

Один из мужчин сел рядом с потерпевшей на заднее сиденье, чтобы та не убежала. Мужчины привезли женщину к дому одного из них и привели ее в одну из комнат. При первой же возможности потерпевшая сбежала.

Сейчас решается вопрос об избрания злоумышленникам меры пресечения – домашний арест. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.