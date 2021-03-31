В Курской области создали оперштаб по вакцинации

Сейчас в области действуют 39 стационарных пунктов вакцинации Фото: Из архива "КП"

Массовая вакцинация населения от коронавируса в Курской области стартовала 25 января. Первым компонентом уже привито 65 275 курян, завершили вакцинацию 49 266 человек.

Всего в регион поставлено 74 167 доз «Спутника V», и уже 88% поступившей вакцины реализовано. Впереди ожидаются более масштабные поставки.

Для координации этой работы в регионе создан оперативный штаб. Его возглавил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий. В состав вошли Главный государственный санитарный врач Курской области Олег Климушин, председатель комитета здравоохранения региона Елена Палферова и сотрудники этого ведомства, и.о. главного врача областной инфекционной больницы им. Н.А. Семашко Олег Девянин, главный врач областного клинического кожвендиспансера Михаил Лукашов.

На территориях городов и районов тоже начали работу штабы. Они будут координировать работу пунктов вакцинации, организацию выездных бригад к маломобильным гражданам и в организованные коллективы.

Сейчас в области действуют 39 стационарных пунктов вакцинации, пять передвижных комплексов; в пятницу начнут работу два пункта в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park; сформированы 102 мобильные бригады.