В Курске разогнали стихийных продавцов

На улице Косухина и проспекте Дружбы судебные приставы изъяли товар у трех торговцев

Сотрудники администрации Центрального округа вместе с судебными приставами провели рейд по точкам стихийной торговли. Особое внимание уделили тем, кто, не только торгует без документов, но и упорно не оплачивает штрафы.

На улице Косухина и проспекте Дружбы судебные приставы изъяли товар у трех торговцев, которые не оплатили ни одного штрафа за несанкционированную торговлю с 2020 года.

Продавцы-нелегалы часто ставят лотки на газонах, оставляют после себя мусор, который затем убирается силами муниципалитета. Несанкционированная торговля портит внешний вид города.