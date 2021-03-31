За последние сутки коронавирус подтвердился у 95 курян

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 574 человека
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 31 марта в Курской области всего зарегистрировано 34 014 (+95) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1234 человека, на искусственной вентиляции легких – 110.
Всего выписали 30 772 пациентов, в том числе 89 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 574 человека. За последние сутки ковид унес жизни четверых курян.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +40
Глушковский +15
Курский +14
г. Железногорск +11
Железногорский +4
г. Фатеж +3
Октябрьский +2
Фатежский +2
Хомутовский +2
Кореневский +1
Поныровский +1.