За последние сутки коронавирус подтвердился у 95 курян

На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 574 человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 31 марта в Курской области всего зарегистрировано 34 014 (+95) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1234 человека, на искусственной вентиляции легких – 110.

Всего выписали 30 772 пациентов, в том числе 89 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой вирусной пневмонии скончались 574 человека. За последние сутки ковид унес жизни четверых курян.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +40

Глушковский +15

Курский +14

г. Железногорск +11

Железногорский +4

г. Фатеж +3

Октябрьский +2

Фатежский +2

Хомутовский +2

Кореневский +1

Поныровский +1.