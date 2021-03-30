В Курске на Запольной загорелась «Калина»

Огонь повредил две машины Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 марта в 13:50 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании автомобиля «Лада Калина» на улице Запольной в Курске. На место происшествия выехали пожарные ПСЧ № 3 и ПСЧ № 1, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Загорание локализовали в 13:57, ликвидировали полностью - в 13:59. Огонь повредил «Калину» и фары рядом стоящего «Рено Логана». Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС – семь человек и две единицы техники. Причину пожара и нанесенный огнем ущерб устанавливают эксперты.