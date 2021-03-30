В Курске откроется скейтпарк площадью 600 квадратов

Первые соревнования запланированы на конец апреля

В апреле у молодежного центра «Гелиос» в северо-западном микрорайоне откроется скейтпарк площадью 600 квадратных метров.

Здесь уже установили все снаряды, необходимые для катания райдеров, роллеров и велосипедистов, а также для проведения городских соревнований по экстремальным видам спорта. Первые соревнования запланированы на конец апреля.

Сам «Гелиос» тоже ждут изменения. Здесь должно появиться многофункциональное коммуникационное пространство, оборудованное интерактивными экспонатами, панорамным кинотеатром и набором мультимедийных и интерактивных программ о науке и высоких технологиях.

На площадке будут проводиться открытые лекции, научно-популярные ток-шоу и фестивали науки. Все мероприятия центра будут бесплатными. Начало занятий запланировано на сентябрь 2021 года.