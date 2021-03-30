В Курской области ослабили коронавирусные ограничения для спортсменов

Начинается весенне-летний период, и спортивные соревнования перемещаются из помещений на открытый воздух Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области ослабили ряд коронавирусных ограничений, касающихся спортивных мероприятий. С 5 апреля на матчах профессиональных клубов могут присутствовать до 50 процентов зрителей. С 14 до 11 лет снизили минимальный возраст для участия в спортивных соревнованиях.

Данные решения приняли на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса под председательством главы региона Романа Старовойта.

«Начинается весенне-летний период, и спортивные соревнования перемещаются из помещений на открытый воздух, где риск заболеть снижается. Плюс надо соблюсти баланс пользы и возможного вреда. На наш взгляд, пользы от этого гораздо больше», - отметил и.о. председателя комитета по физической культуре и спорту Курской области Михаил Чернышев.