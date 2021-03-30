Конкурс пройдет по семи номинациям Фото: Яна ШЕЛЕСТ

1 апреля в областном центре стартует конкурс «Курский сувенир». В нем могут принять участие организации, субъекты малого и среднего предпринимательства, самозанятые граждане, физические лица, занимающиеся разработкой и производством сувенирной продукции.

Конкурс пройдет по следующим номинациям:

«Лучший сувенир Курска»;

«Вкусный Курский сувенир»;

«Лучший сувенир события»;

«Лучший сувенир-игрушка»;

«Лучший традиционный Курский сувенир»;

«Лучший повседневный сувенир (бытовой)»;

«Лучшая идея сувенира».

Участники могут представить неограниченное количество видов сувениров. На конкурс принимаются образцы готовой сувенирной продукции, соответствующей заявленной тематике, выполненной из любого материала, в любой технике исполнения. Одна и таже продукция может быть заявлена в нескольких номинациях.

Заявки на участие в конкурсе и конкурсные работы можно направлять в комитет экономического развития администрации города Курска с 1 апреля до 1 июня 2021 по адресу: 305000, Курск, ул. Ленина, 1, каб. 109 или на электронную почту: oip@kurskadmin.ru

Подробную консультацию об участии в конкурсе можно получить по телефонам 55-47-51; 55-47-58; 55-47-10.