Курск стал столицей «Часа Земли - 2021»

Курск сохранит свой статус до следующей акции

Уже шестой год подряд в рамках акции «Час Земли» Всемирный фонд дикой природы России проводит конкурс на звание «Столица Часа Земли». В этом году в мероприятии приняли участие жители более тысячи различных населенных пунктов России.

Чтобы поддержать свой город и подтвердить участие в акции, россиянам нужно было отметить свое местоположение на интерактивной карте на официальном сайте «Часа Земли» 60.wwf.ru. В этом году столицей «Часа Земли - 2021» стал город Курск.

Администрация Курска в ближайшее время получит 30-сантиметровую статуэтку с золоченым латунным глобусом и изображением флаговых видов животных, охраной которых занимается WWF России. Курск сохранит свой статус до следующей акции.

В тройке городов России, жители которых наиболее активно участвовали международной экологической акции в этом году, также Адыгейск и Лысьва. В десятку лидеров попали Воронеж, Обоянь, Ростов-на-Дону, Осинники, Балабаново, Малоярославец, Липецк.