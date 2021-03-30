1500 курских парней уйдут на службу в армию

В Курской области 887 человек не получили повестки Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Весенняя призывная кампания стартует 1 апреля. В Курской области планируют отправить на службу в вооружённые силы 1500 человек. Об этом шла речь на расширенном заседании призывной комиссии Курской области под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта.

«В осеннем призыве 2020 года в Курской области было призвано на военную службу 1 050 человек. Задание штаба Западного военного округа выполнено на 100 %», - отметил глава региона.

Глава региона положительно оценил работу призывных комиссий Золотухинского, Поныровского, Пристенского, Щигровского районов Курской области, Центрального и Сеймского округов Курска.

Остается вопрос оповещения и розыска юношей для вызова на призывные комиссии. В Курской области 887 человек не получили повестки.

Также губернатор напомнил о необходимости соблюдения мероприятий по нераспространению коронавируса, в том числе организации вакцинации и тестирования призывников на инфекцию.