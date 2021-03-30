В Курской области за сутки коронавирусом заболели 93 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1252 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперштаба на утро 30 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 919 (+93) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1252 человека, на искусственной вентиляции – 115

Всего выписали 30 683 (+87) пациента. На сегодняшний день скончались 570 (+3; мужчина 51 год, женщины 76, 81 год) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +48

г. Обоянь +9

г. Железногорск +8

г. Дмитриев +4

Курский +4

Дмитриевский +3

Курчатовский +3

Обоянский +3

Золотухинский +2

Медвенский +2

Большесолдатский +1

Кореневский +1

г. Льгов +1

Поныровский +1

Фатежский +1

Хомутовский +1

Железногорский +1.