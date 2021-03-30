В Курской области за сутки коронавирусом заболели 93 человека

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1252 человека
Фото: Из архива "КП"
По данным оперштаба на утро 30 марта, в Курской области всего зарегистрировано 33 919 (+93) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1252 человека, на искусственной вентиляции – 115
Всего выписали 30 683 (+87) пациента. На сегодняшний день скончались 570 (+3; мужчина 51 год, женщины 76, 81 год) человека причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +48
г. Обоянь +9
г. Железногорск +8
г. Дмитриев +4
Курский +4
Дмитриевский +3
Курчатовский +3
Обоянский +3
Золотухинский +2
Медвенский +2
Большесолдатский +1
Кореневский +1
г. Льгов +1
Поныровский +1
Фатежский +1
Хомутовский +1
Железногорский +1.