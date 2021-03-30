Курские аграрии завершили подготовку к весенней посевной

В этом году планируют вырастить не менее 5,6 млн тонн зерновых Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курские аграрии практически завершили подготовку к старту весенней посевной кампании. Cев яровых культур планируют начать в начале апреля, пока не позволяет погода.

К началу посевной кампании аграрии подготовили парк техники, создали необходимый запас семян, минеральных удобрений и ГСМ. Также согласована структура сельхоз культур. Более 1,04 млн га посевной площади отведли под зерно. В этом году планируют вырастить не менее 5,6 млн тонн зерновых.

В регионе планируют увеличить посевы сахарной свеклы на 7% к уровню прошлого года, их площадь составит 92 тыс. га. Также планируется расширить площади под кукурузу и сою, на которую осенью ожидается повышенный спрос.

В прошлом году по урожайности зерновых Курская область заняла первое место в ЦФО и третье в России, по производству сахарной свеклы - первое в ЦФО и второе по стране.