В Курске на Менделеева горела квартира

Огонь повредил в квартире мебель Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

30 марта в 00:26 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Менделеева в Курске. На место ЧП выехали пожарные-спасатели ПСЧ № 12, ПСЧ № 6 сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электрических сетей.

Возгорание локализовали в 00:34, ликвидировали в 00:39. Огонь повредил в квартире мебель.

Пожар тушили 19 человек и шесть единиц техники, в том числе от МЧС восемь человек и три единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.