Курские полицейские задержали интернет-мошенника

Курянка перевела 45 тысяч рублей и стала ожидать посылку Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В феврале 2021 года жительница Курска нашла на рекламном сайте объявление о продаже видеокарты и связалась с продавцом. Товар решили отправить службой доставки.

Курянка перевела 45 тысяч рублей и стала ожидать посылку. Но к назначенному сроку товар не пришел. Попытки связаться с продавцом оказались безуспешными. Он заблокировал потерпевшую на всех ресурсах.

Оперативники уголовного розыска установили личность и место жительства 28-летнего подозреваемого. Его задержали в ходе служебной командировки в Москве.

Мужчина сказал, что собирался продать товар, но после получения денежного перевода передумал и возвращать средства не захотел. В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

Сейчас полицейские проверяют информация о причастности мужчины к аналогичным мошенничествам на территории нескольких регионов.