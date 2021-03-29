Курянин получил два года за 242 спиленных тополя

Администрации Золотухинского района был причинен ущерб в сумме 478 тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя города Курска. Мужчину признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений, совершенной в особо крупном размере.

В период с 31 августа по 2 сентября 2019 года мужчина, не имея соответствующего разрешения, спилил 242 тополя, которые росли в полезащитной полосе вблизи деревни 1-е Конево Золотухинского района.

Администрации Золотухинского района был причинен ущерб в сумме 478 тысяч рублей. Суд назначил курянину наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком – 2 года 6 месяцев. С подсудимого также взыскали сумму причиненного ущерба.