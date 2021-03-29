Курская фехтовальщица Инна Дериглазова выиграла золото международного турнира

Наша спортсменка в финальном бою победила Чэнь Цинъюань из Китая со счетом 15:5

В Катаре в воскресенье завершился Первый этап Кубка мира по фехтованию после возобновления международных соревнований. В личных турнирах соревновались рапиристы.

У женщин победила олимпийская чемпионка 2016 года, шестикратная чемпионка мира курянка Инна Дериглазова. Наша спортсменка в финальном бою победила Чэнь Цинъюань из Китая со счетом 15:5.

В соревнованиях приняло участие 144 спортсменки из России, США, Кореи, Японии, Италии и других стран.