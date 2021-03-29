В Курской области проводят мероприятия по предотвращению распространения АЧС

Собственникам животных выдадут акты об изъятии свиней Фото: Из архива "КП"

В Фатежском и Поныровском районах Курской области проводят мероприятия по предотвращению распространения африканской чумы свиней. В десятикилометровой угрожаемой зоне идут работы по ликвидации эпизоотического очага. Координирует работу специальная комиссия по предупреждению и ликвидации очагов заразных болезней животных.

В выходные дни сотрудники управления ветеринарии, муниципалитетов со специалистами Россельхознадзора пересчитали свиней в личных подсобных хозяйствах. Изъятию подлежат домашние свиньи жителей Молотычевского, Верхнелюбажского сельсоветов Фатежского района и Ольховатского сельсовета Поныровского района.

Собственникам животных выдадут акты об изъятии свиней, который является основанием для возмещения понесенных убытков. Стоимость одного килограмма живого веса определяется Торгово-промышленной палатой Курской области.

Для получения компенсации нужно предоставить заявление, копию паспорта, реквизиты счета, акт изъятия животных, документы, подтверждающие право собственности. Обращаться с документами следует на станцию по борьбе с болезнями животных в г. Фатеже по адресу: ул. Урицкого, д. 3, тел. (47144)2-12-11; в п. Поныри по адресу: ул. М. Горького, д. 32, тел. (47135) 2-14-64.