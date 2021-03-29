Курский студент заказал на вечер девушку за сто тысяч рублей

Парень успел отправить аферистам больше ста пяти тысяч рублей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

23-летний курский студент нашел в интернете объявление о приезде девушки на весь вечер. Приятный женский голос ему ответил по телефону. Обговорили оплату, парень перевел деньги на карту. Ему сообщили, что деньги не пришли и предложили перевести сумму на другую карту.

Деньги не поступили и в этот раз. Молодой человек продолжал перечислять деньги, ему пообещали, что лишние деньги вернет девушка, когда приедет. Через десять дней терпение у студента закончилось.

За это время он успел отправить аферистам больше ста пяти тысяч рублей. Осознав, что общается с мошенниками, парень направился в полицию. По факту дистанционного хищения в Северо-Западном отделе возбудили уголовное дело.