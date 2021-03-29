Курск попал в проект нового турсервиса

Сейчас в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, шесть пунктов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Одна из российских авиакомпаний запускает новый проект – туристический сервис, с помощью которого можно заказать бюджетную поездку в один из городов России. На сайте http://rustour.online/ желающие смогут забронировать перелет и отель, а при желании - оплатить экскурсии, билеты на концерты и в музеи.

Сейчас в списке городов, куда можно отправиться с помощью сервиса, шесть пунктов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург и Курск. Городов, из которых можно совершить путешествие, 14; Курск в этом списке тоже есть.

«Отлично, что наряду с крупными туристическими городами в проект взяли и Курск. Это поможет нам привлечь гостей из других регионов России, да и для курян это отличная возможность посмотреть достопримечательности страны», - отметила председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина.