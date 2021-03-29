4 апреля по Курску проедет «экотакси»

Волонтеры примут чистое, просушенное и рассортированное вторсырье Фото: Яна ШЕЛЕСТ

28 марта, в воскресенье волонтеры «Экотакси» собрали и отправили на переработку 347 кг вторсырья. Такси теперь выезжает два раза в месяц – в первое и последнее воскресенье.

Ближайшие выезд запланирован на 4 апреля. «Экотакси» проедет по маршруту:

10.00 -10.20 - точка у входа в к-тр "Ассоль" (ул. Малышева, 2/23А)

10.30 - 10.50 - пр. В. Клыкова, 62 (парковка у детской площадки)

11.00 - 11.20 - парковка ТЦ "Бумеранг" (ул. Студенческая, 20А)

11.40 - 12.00 - переулок Блинова, 2А (около ТЮЗа)

12.10 - 12.30 - ул. Челюскинцев, 25

12.50 - 13.10 - 1-я Вишнёвая улица, 1, (парковка у Сквера Героев 16-й Воздушной Армии).

Волонтеры примут чистое, просушенное и рассортированное вторсырье.