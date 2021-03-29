Курян от коронавируса будут вакцинировать в торговых центрах

В пятницу с 13:00 до 19:00 начнут действовать пункты для вакцинации в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области продолжается массовая вакцинация от коронавируса. 29 марта поступило 6 600 доз вакцины. В ближайшее время ожидается еще порядка 23 тысяч доз.

Сейчас в регионе работают 39 прививочных пунктов и пять мобильных бригад, вакцинация проводится и в 372 фапах.

В пятницу с 13:00 до 19:00 без выходных и перерывов начнут действовать пункты для вакцинации в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park. Работать в них будут врач-терапевт, администратор и медсестра.

Гражданам, которые хотят привиться, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Вакцинированных в ТЦ первым компонентом для прохождения второго этапа пригласят на прививку в этот же пункт. Вакцинация проводится бесплатно и добровольно.

На данный момент в Курской области первым компонентом от коронавируса привили 61 624 человека, полностью прошли вакцинацию 48 382 курянина. Всего в регион поступило 67 567 доз вакцины.