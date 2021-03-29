В апреле в Курске пройдут два масштабных субботника

В апреле в Курске пройдет месячник благоустройства Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В апреле в Курске пройдет месячник благоустройства. В его рамках состоятся два масштабных субботника. На улице Пучковка скоро начнут обустраивать тротуар, процедура по проектированию уже выполнена. Электрики полностью завершили монтаж уличного освещения на улице Чайковского.

Подходит к завершению работа по оборудованию туалетов в школах. К 30 марта она будет выполнена в 29 учебных заведениях. Исключение составляют школы № 39, 40 и 54, где необходимые работы пройдут в рамках реализации проекта «Народный бюджет» в летнее время.