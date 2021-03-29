За последние сутки ковид подтвердился у 94 курян

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 316 человек Фото: Из архива "КП"

По данным оперштаба на утро 29 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 826 (+94) подтвержденных случая заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями проходят лечение 1 316 человек, на искусственной вентиляции легких – 130.

Всего выписали 30 596 (+79) пациентов. На сегодняшний день скончались 567 (+2; мужчина 72 года, женщина 68 лет) человека. Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +25, г. Железногорск +22, Курский +10, Поныровский +7, Солнцевский +6, Горшеченский +5, Беловский +4, Большесолдатский +3, Касторенский +3, Тимский +2, Золотухинский +1, г. Льгов +1, Льговский +1, Мантуровский +1, Медвенский +1, Октябрьский +1, г. Щигры +1.