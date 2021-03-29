Курские пожарные за неделю более ста раз выезжали по тревоге

ГУ МЧС по Курской области просит всех курян соблюдать правила пожарной безопасности Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

На прошлой неделе пожарно-спасательные подразделения Курской области более ста раз выезжали по тревоге. В регионе произошло 82 пожара, в двух из них погибли люди – в Курчатове и Черемисиновском районе.

За последние сутки пожарные более 20 раз выезжали на тушение сухой травы. Лидерами по числу загораний стали Рыльский, Глушковский районы и город Курск. В Солнцевском районе местный житель, проводя уборку территории, поджег сарай.

Более 50 раз на пожары реагировали добровольные пожарные. Неоднократно они тушили возгорания самостоятельно. 11 раз спасатели реагировали на ликвидацию аварий на дорогах.

ГУ МЧС по Курской области просит всех курян соблюдать правила пожарной безопасности, проводить уборку территорий заблаговременно. При сжигании порубочных остатков соблюдать установленные требования.

В случае любой беды круглосуточно и бесплатно можно обратиться в Службу спасения по телефонам «101» и «112».