20 человек эвакуировали во время пожара в курской многоэтажке

За последние сутки в Курске произошли два пожара в многоэтажках. Как рассказали в региональном ГУ МЧС, по случайности в обоих случаях дома располагались на улице Комарова.

27 марта ЧП случилось в квартире на пятом этаже. Дома находилась 70-летняя женщина. Она почувствовала запах дыма. Войдя на кухню, увидела горящую электрическую розетку и пластиковые панели на стене. Из-за проблем со здоровьем курянка не могла самостоятельно покинуть помещение. На место прибыли пожарные и с помощью бензореза вскрыли двери, а затем вынесли пенсионерку из квартиры. Также были эвакуированы трое жильцов. Огонь повредил, мебель, технику и вещи. Предположительная причина возгорания - короткое замыкание электрической розетки.

Аналогичный случай произошел 28 марта. В пятиэтажном доме на первом этаже возникло задымление. Спасатели эвакуировали 20 человек. К счастью, никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС по Курской области убедительно просит курян соблюдать требования пожарной безопасности и помнить о правилах поведения в случае пожара в многоэтажных домах.