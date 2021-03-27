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Происшествия27 марта 2021 19:55

Пожар на улице Комарова в Курске: спасатели эвакуировали трех человек

Возгорание произошло 27 марта днем
Яна ШЕЛЕСТ
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Спасатели спасли одного человека и троих эвакуировали

Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

В 12:26 27 марта в Службу спасения по Курской области поступило сообщение о возгорании в квартире на улице Комарова в Курске. На место происшествия выехали пожарные-спасателя ПЧ №20, 6 ПСЧ, АСФ г. Курска, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.

Загорание ликвидировали в 12:38. Огонь в квартире повредил мебель , кухню и коридор. Спасатели спасли одного человека и троих эвакуировали.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек, шесть единиц техники, в том числе от МЧС три человека, одна единица техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

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