96 курян заболели коронавирусом за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1281 человек Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На утро 27 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 637 (+96) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1281 человек, на искусственной вентиляции легких – 107.

Всего выписали 30 408 пациентов, 112 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 562 (+3; мужчина 63 года, женщины 67, 81 год) человека.

Прирост заболевших по муниципалитетам:

г. Курск +46

Глушковский +19

г. Железногорск +8

Октябрьский +5

Курский +4

Фатежский +4

г. Дмитриев +3

Поныровский +2

Хомутовский +2

Железногорский +2

г. Фатеж +1.