96 курян заболели коронавирусом за сутки

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1281 человек
Фото: Яна ШЕЛЕСТ
На утро 27 марта в Курской области всего зарегистрировано 33 637 (+96) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1281 человек, на искусственной вентиляции легких – 107.
Всего выписали 30 408 пациентов, 112 – за последние сутки. На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 562 (+3; мужчина 63 года, женщины 67, 81 год) человека.
Прирост заболевших по муниципалитетам:
г. Курск +46
Глушковский +19
г. Железногорск +8
Октябрьский +5
Курский +4
Фатежский +4
г. Дмитриев +3
Поныровский +2
Хомутовский +2
Железногорский +2
г. Фатеж +1.