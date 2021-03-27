В Курской области обнаружили очаг АЧС

Состоялось заседание комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных

25 марта вблизи сел Хмелевое и Молотычи Фатежского района на обочине обнаружили останки домашней свиньи. Специалисты районной ветстанции отобрали пробы и отправили в лабораторию. Результат на АЧС оказался положительным.

26 марта состоялось заседание специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. Были определены угрожаемая зона и зона наблюдения, согласован план мероприятий по ликвидации инфицированного объекта африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Фатежского района.

На время действия карантина на установленной территории запрещается:

- вывоз, реализация свиней, продуктов убоя и переработки, отходов, а также оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней;

- проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок;

- заготовка на территории угрожаемой зоны и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую их обеззараживание;

- все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.

В ближайшие дни проведут переучет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в зоне наблюдения по АЧС в Фатежском и Поныровском районах. Будет также усилен контроль за соблюдением режима работы свиноводческих комплексов, проведением дезинфекции на предприятиях.